Школу №33 в осинниковском поселке Тайжина построили в 1962 году. Со временем необходимость капитального ремонта стала проявляться все более остро. Решение о капремонте приняли в рамках государственной программы «Развитие образования» и Народной программы партии «Единая Россия». На сегодняшний день в школе завершают чистовую отделку и заканчивают с монтажом инженерных систем. Не забыл подрядчик и о благоустройстве прилегающей территории. Полностью отремонтировать образовательное учреждение планируют уже в этом месяце.

«Школа в Осинниках не просто получит обновленные пространства. Она сохранит и укрепит свои уникальные образовательные традиции — туризм, краеведение, инженерные направления, дополнит их профильными классами МЧС. Такой подход помогает превратить капремонт здания в драйвер комплексного развития учебного заведения», – сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В этом году в Кузбассе к новому учебному году сдадут еще 4 капитально отремонтированные школы: лицей №89 и школу №10 в областной столице, Заринскую школу им. М.А. Аверина в поселке Плотниково Промышленновского округа и школу №14 в Киселевске.

Фото: пресс-служба АПК