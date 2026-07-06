18 июля кузбассовцев ждет масштабное культурное событие – фестиваль «Год единства: Культураль». Его организатором является медиахолдинг «Кузбасс», а площадкой для проведения станет арт‑пространство «Редакция».

Программа будет очень насыщенной. И прежде всего это живая музыка от коллективов Кемерова и Новокузнецка. Также гости смогут увидеть выставку работ фотографа Елены Ефановой, а благодаря хореографическим постановкам от школы танца «JAM» погрузиться в мир пластики и движения. Кроме того, желающие смогут поучаствовать в мастер‑классах по декоративно‑прикладному искусству и создать что‑то уникальное своими руками, а также найти эксклюзивные подарки от местных мастеров на ярмарке ремесел и сувениров.

Прямо во время фестиваля пройдет запись подкаста одноименной программы «Культураль», где каждый узнает о секретах работы телевидения и станет частью создания особенного выпуска. А арт‑инсталляции помогут окунуться в атмосферу творческих экспериментов и найти свой визуальный код.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет розыгрыш, где главным призом станет поездка в Шерегеш.

Итак. Фестиваль будет открыт с 15:00 до 22:00. Вход свободный.

Всех гостей будет ждать арт‑пространство «Редакция» на Октябрьском проспекте, 28.

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