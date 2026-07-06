«Мне еще довелось вживую пообщаться с прадедом – участником Великой Отечественной войны. С тех времен еще сложилось понимание, что герой – это тот, кто отдал жизнь за Родину или сделал то, что не под силу обычному человеку в определенных условиях», – сказал Сергей Грачев.

«Это оказало на меня влияние, мотивировало дальше продолжать самому развиваться и стараться хоть как-то помогать людям, быть полезным. Мой наставник – министр угольной промышленности Кузбасса Андрей Бризжак. Взаимодействие происходит в дружеской обстановке, за что ему большое спасибо. Он всячески поддерживает, помогает в учебе. Благодаря Андрею Олеговичу я попал на обучение в «Сколково» по программе «Угольные города России», – отметил ветеран.

Сергей Грачев воспитывался в рабочей семье. После школы он выбрал не модные на тот момент специальности «юрист» и «экономист», а пошел учиться в Кузбасский государственный технический университет на горное дело. Получив диплом, пошел работать на шахту «Первомайская», к 2022 году был уже начальником участка. Однако частичная мобилизация осенью того же года круто изменили его жизнь. Шахтерскую каску Сергей сменил на военную, а вместо отбойного молотка взял в руки автомат. На фронте Грачев в звании лейтенанта командовал взводом, вместе со своими бойцами сражался на Авдеевском направлении, участвовал в тяжелых боях за Артемовск.Кузбассовец, получивший серьезное ранение под Артемовском, счастью, остался жив и был демобилизован. За боевые заслуги его наградили одной из самых уважаемых среди военнослужащих медалей – «За отвагу». Уже на «гражданке» ветеран спецоперации узнал о программе «СВОи Герои. КуZбасс». Сначала про возможность пройти обучение Грачеву рассказали знакомые, но Сергей на первых порах не заинтересовался. Позже в региональном фонде «Защитники Отечества» специалисты также завели речь о проекте, благодаря которому ветераны СВО могут освоить управленческие навыки, чтобы затем применить полученные знания уже на государственной или муниципальной службе, на производстве и в бизнесе. Сергей согласился пройти отбор, по итогам которого был зачислен в программу.Параллельно с обучением в Московской школе управления «Сколково» Сергей Грачев на практике учится решать различные управленческие задачи, выезжая вместе с профильными специалистами на угольные предприятия Кузбасса и участвуя в межведомственных комиссиях, где обсуждаются аспекты функционирования объектов регионального топливно-энергетического комплекса. Кроме того, вместе с главой Березовского Евгением Кураповым ветеран СВО разрабатывает комплексную программу развития города. Ключевые задачи, которые стоят перед местными и областными властями, – снижение зависимости от угледобычи, создание новые рабочих мест и повышение качества жизни людей. В выполнении этих задач жизненный опыт Сергея Грачева, не понаслышке знающего, что такое угольная отрасль и как принимаются ответственные решения, очень пригодится.