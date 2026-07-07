О ситуации с топливом губернатору Илье Середюку доложил глава муниципалитета Василий Мельник.

Накануне обстановку, связанную с нехваткой бензина и дизеля, обсуждали на аппаратном совещании в областном правительстве. После губернатор Илья Середюк заслушал доклад по этому вопросу главы Ленинска-Кузнецкого Василия Мельника.

«Я постоянно получаю информацию о наличии топлива на сотовый телефон, она приходит два раза в сутки. На сегодняшний день у нас проблем с 92-м и 95-м бензином нет. На 12 автозаправочных станциях разрешен отпуск топлива в канистры», – сообщил Мельник.

Между тем, водители в Кемерове высказались по топливному вопросу. По их словам, ситуация не критичная – очереди на 15-20 минут ожидания, т. е. меньше, чем в некоторых других регионах.

Изображение сгенерировано ИИ, видео: Илья Середюк/Telegram