С 10 по 12 июля 2026 года Республика Мордовия примет Всероссийский семейный туристический фестиваль «Больше, чем путешествие». Масштабное событие объединит более 5 тысяч участников со всей страны и станет площадкой для активного семейного отдыха, знакомства с туристическими маршрутами России, культурными традициями регионов и современными форматами путешествий.

Главная тема фестиваля — «Все местные». Концепция мероприятия основана на идее знакомства с Россией через людей, их традиции, культуру и живые истории. Участники смогут почувствовать атмосферу гостеприимства, открыть для себя новые направления для семейных путешествий и узнать больше о туристическом потенциале российских регионов.

В течение трех дней гостей ждет насыщенная программа: туристические походы, мастер-классы, лекции известных путешественников и исследователей, спортивные и творческие активности, гастрономические площадки, встречи у костра, кинопоказы под открытым небом и концертная программа. Для детей и взрослых будут организованы интерактивные зоны, образовательные и развлекательные мероприятия.

Фестиваль пройдет на территории пляжа «Акватория» на Северном берегу Сузгарьевского водоема в городе Рузаевке Республики Мордовия.

Программа фестиваля предусматривает два формата участия: однодневное посещение площадки 11 июля 2026 года или многодневное пребывание с 10 по 12 июля 2026 года с самостоятельной организацией размещения в палатках и обеспечением питания. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте фестиваля — turfest2026.ru.

Организаторами фестиваля выступают программа «Больше, чем путешествие» и Республика Мордовия при поддержке партнеров. Мероприятие направлено на развитие внутреннего туризма, популяризацию активного семейного отдыха, укрепление семейных ценностей и знакомство жителей страны с культурным и туристическим потенциалом российских регионов.

Подробная информация о программе, условиях участия и регистрации размещена на официальном сайте фестиваля: turfest2026.ru.