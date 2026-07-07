6 июня украинские беспилотники атаковали северный промышленный район Омска. Как передает КП-Омск, воздушному удару подвергся нефтеперерабатывающий завод. Власти Кузбасса отреагировали на ситуацию в сибирском регионе.

«Это значит, что нам тоже нужно быть начеку. Необходимые алгоритмы реагирования в Кузбассе проработаны, силы и средства определены. Для меня очень важна безопасность каждого жителя Кузбасса. Доверяйте только официальной информации, избегайте слухов. Буду лично информировать вас в случае изменения обстановки.», – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

Согласно рекомендациям, при появлении БПЛА необходимо укрыться в безопасных местах с глухими стенами, например, в ванной или коридоре, и не подходить к окнам. Также нельзя снимать фото и видео, поскольку публикация любых кадров при налетах беспилотников может помочь вражеской стороне. К тому же за это можно попасть под уголовную статью. От обломков нужно отойти на безопасное расстояние и срочно сообщить координаты по телефону 112 или через приложение «Радар.НФ».