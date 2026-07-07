Стартовала Всероссийская акция «БумБатл». В 2026 году в её основе лежит соревнование среди детских садов, школ, вузов, колледжей, некоммерческих организаций, компаний, ретейлеров, семей и всех жителей страны.

Активность команд будут оценивать по количеству собранной макулатуры. Дополнительно будут оцениваться посты в соцсетях на эту тему. Итоги конкурса креативных постов будут объявлены летом, осенью, зимой и весной. Результаты индивидуальных соревнований среди участников и семей по сбору макулатуры, а также итоги командного и регионального зачетов подведут в ноябре этого года.

Механика участия в акции в 2026 году:

прежде чем объявлять сбор макулатуры в своем учреждении/организации, уточните возможность вывоза собранного вторсырья в местных пунктах сбора макулатуры или у регионального оператора;

определите период сбора макулатуры в вашем учреждении и дату(ы) вывоза;

пройдите регистрацию на официальном сайте БУМБАТЛ.РФ;

распечатайте и разместите на видном месте плакат о проведении акции и/или сделайте рассылку среди учащихся или сотрудников компании о сборе макулатуры;

взвесьте собранное сырье, сфотографируйте и заполните форму в личном кабинете участника на сайте акции, приложив акт о сдаче вторсырья (при наличии) или фотографию собранной макулатуры;

расскажите о своем участии в акции в аккаунтах вашего учреждения/организации в социальных сетях.

Коллективный зачет, личный зачет и семейный зачеты, рейтинг регионов пройдет с 5 июня 2026 года по 31 мая 2027 года. К учету принимаются акты о сдаче макулатуры с 1 марта 2026 года. Подведение итогов и фиксация результатов по заявкам, поданным с 5 июня по 31 октября 2026 года (включительно) – 13 ноября 2026 года.

Конкурс креативных постов пройдет в несколько этапов: летний – с 1 июня по 31 августа 2026 года; осенний – с 1 сентября по 30 ноября 2026 года; зимний – с 1 декабря по 28 февраля 2027 года; весенний – с 1 марта по 31 мая 2027 года.

Подробнее – на официальном сайте акции БУМБАТЛ.РФ.