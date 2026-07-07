В Кемерове капитально ремонтируют кемеровский Театр для детей и молодежи. Там работы начались в прошлом году и идут по графику. На сегодняшний день выполнили 66% от запланированного объема. Строители полностью обновили фасад и сейчас занимаются заменой оконных и дверных блоков. Кроме того, приступили к переоснащению сцены, где появится новый поворотный круг с компьютерной системой управления. Открыть театр планируют этой осенью.

Также к концу нынешнего года также собираются сдать капитально отремонтированный ДК «Юбилейный» в Мысках. Обновление Дома культуры им. Ленина в Междуреченске намерены завершить в следующем году.

«За шесть лет реализации нацпроекта «Культура» в регионе построено и капитально отремонтировано более 20 культурно-досуговых учреждений клубного типа, 13 детских школ искусств, ряд театров и музеев. Привлечение средств нацпроекта помогает нам системно укрепить сферу культуры региона, сделать ее более современной, гибкой, ориентированной на потребности каждого жителя», — подчеркнул глава региона Илья Середюк.

Обновление Театра для детей и молодежи в Кемерове, ДК «Юбилейный» в Мысках и Дома культуры им. Ленина в Междуреченске идет в рамках нацпроекта «Семья», который реализуется в стране по решению Владимира Путина и в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба АПК