После вчерашнего налета беспилотников на промышленный район Омска губернатор Кузбасса Илья Середюк связался с местными властями и, получив интересующую информацию, сегодня провел совещание с силовиками

«Защитные меры реализуем заблаговременно, чтобы в нужный момент все было готово к отражению возможных атак. Главная цель – обеспечить защиту для каждого кузбассовца, и в крупном городе, и в самом отдаленном поселении», – подчеркнул Середюк.

По всей Кемеровской области приводят в порядок убежища, с полной информацией о которых кузбассовцы вскоре смогут ознакомиться в специальном разделе на сайте регионального правительстве.

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