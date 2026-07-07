В министерстве ЖК и ДК Кузбасса напомнили о правилах безопасности для квартир, оставляемых на время отпуска. Чтобы не переживать, жителям региона советуют заранее позаботиться о сохранности имущества.

Водоснабжение

Перед тем как покинуть квартиру, обязательно проверьте, что краны холодной и горячей воды на входе перекрыты. Отключите стиральную и посудомоечную машины от водопровода. Особое внимание уделите состоянию гибких шлангов — убедитесь, что они не повреждены.

Электроприборы

Постарайтесь отключить от сети все электроприборы, которые не используются. Если это не нарушит работу важных устройств, таких как холодильник или система безопасности, можно полностью обесточить квартиру.

Газовое оборудование

Перекройте краны перед газовыми приборами. Важно помнить, что самостоятельное перекрытие общедомовых газопроводов и запорной арматуры запрещено.

Окна и двери

Убедитесь, что все окна закрыты, а замки на входной двери надёжно зафиксированы. Если необходимо, установите дополнительные фиксаторы на окна, чтобы ограничить их открывание.

Системы безопасности

Установите датчики протечки, задымления и утечки газа. Эти устройства помогут оперативно получать уведомления о возникновении аварийных ситуаций и, в некоторых случаях, автоматически отключать подачу воды.

Доверенное лицо

Передайте ключи человеку, которому вы доверяете, и сообщите ему контакты аварийных служб. В случае необходимости он сможет проверить квартиру или принять меры при возникновении нештатной ситуации.

Чтобы оперативно сообщить об аварии в управляющую компанию, можно воспользоваться приложением «Госуслуги Дом». Для этого нужно нажать кнопку «Аварийная заявка» на главном экране. Также вы можете предоставить доверенному лицу доступ к приложению, чтобы он мог передавать обращения и решать вопросы, связанные с квартирой.