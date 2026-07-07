В Кузбассе филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» реализовал ряд инициатив, направленных на социальную и бытовую адаптацию ветеранов СВО. В четырех муниципальных образованиях региона установили специализированное оборудование в домах участников боевых действий. Это стало частью программы, призванной адаптировать жилье для бойцов с ограниченными возможностями здоровья.

В Новокузнецком, Прокопьевском, Калтанском и Киселевском округах ветераны получили технические средства реабилитации. Среди них — системы «Умный дом», противоскользящие покрытия, автоматические таблетницы и роботы-пылесосы, которые значительно упрощают и делают быт более безопасным.

Проект включает список из 86 наименований адаптационных средств, включая функциональные кровати, подъемники и реконструированные санузлы. Чтобы воспользоваться программой, ветераны должны обратиться к социальному координатору Фонда по месту жительства.

Фонд также помогает ветеранам в трудоустройстве. Например, Владислав Матюшин с позывным «Симба» из Калтана вернулся домой после тяжелого ранения. Благодаря помощи социального координатора и администрации города, он нашел работу водителя погрузчика. Глава Калтанского округа Константин Коробкин отметил, что трудоустройство для ветерана играет ключевую роль в его социализации, и к каждому случаю подходит индивидуально.

В Кузбассе формируется эффективная система поддержки. Главы муниципалитетов регулярно встречаются с социальными координаторами Фонда. Недавно такую встречу провел глава Кемерова Дмитрий Анисимов. В областном центре работают 12 специалистов, которые ведут прием жителей во всех районах, оказывая помощь в оформлении льгот, реабилитации и трудоустройстве.

Фото: пресс-служба АПК.