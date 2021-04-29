Ветеранов осталось немного, но история каждого из них достойна отдельной книги. Леонид Зворыгин ушёл на фронт вслед за отцом, череда случайностей привела его в пехоту, а после победы приехал в Кузбасс и исполнил свою довоенную мечту.

Парадный пиджак с орденами – сейчас семейная реликвия. Надеть и застегнуть его Леониду Михайловичу помогает дочь. Татьяна вспоминает: в детстве не понимали ценности наград, а папа даже разрешал играть с медалями. Некоторые потерялись, оставшиеся – бережно хранятся.

Самое главное – память о тех годах передаётся: внуки и правнуки сами просят рассказать фронтовые истории. Лишь часть из них успели услышать и мы.

Первым из семьи Зворыгиных на фронт призвали отца. Позже в бой отправился и тогда ещё 15-летний Леонид. Судьба улыбнулась обоим: встретились после войны.

Леонид пошёл в кавалерию. Воевал на территории Белоруссии, Польши и Германии. Освобождал Гродно и Кёнигсберг. Кстати, до призыва на фронт хотел стать агрономом. Поступил, но отучиться не успел. После демобилизации исполнил довоенную мечту – сел за парту мариинского аграрного техникума. Этой профессии и посвятил большую часть жизни.

После 9 мая вся семья планирует переехать за город. Татьяна шутит, что осенью ждёт особо удачный урожай – ведь всё лето грядки будут под чутким и профессиональным надзором её отца.

Автор: Анастасия Подоляко