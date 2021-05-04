В ходе поездки в Новокузнецк губернатор Кузбасса принял участие в международной акции «Сад Памяти». Вместе с ветеранами, сотрудниками промышленных предприятий города и молодежью он высадил в сквере Бардина липы, рябины и сирень. Всего 76 деревьев по количеству мирных лет, наступивших после окончания Великой Отечественной войны.

«Это дань памяти нашим героическим предкам, которые на фронтах войны, не щадя себя, сражались с врагом. Дань уважения трудовому подвигу женщин и детей, которые в тылу ковали победу, работая на заводах, в шахтах, в колхозах, а потом работали на восстановлении послевоенной экономики. И очень символично, что сегодня мы деревья высаживаем в сквере, который носит имя прославленного металлурга, академика Ивана Бардина. С его именем связано строительство и становление флагмана сибирской металлургии – Кузнецкого металлургического комбината», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Это место для посадки деревьев жители Новокузнецка выбрали в ходе онлайн-голосования. В сквере стали сносить старые аварийные тополя, которые ломались при каждом порыве ветра. К тому же деревья давали много пуха, что доставляло проблемы аллергикам. Взамен 17 спиленных тополей в сквере высадили 76 молодых деревьев и кустарников.

В этом году новокузнечане высадят более 2 тысяч больших деревьев, вне жилой застройки запланировано высадить более 30 тысяч сосен. Это будет своего рода зеленый пояс города. Сегодня, в первый день международной акции «Сад Памяти», в Новокузнецке было высажено 3 тысячи сеянцев и более 100 деревьев.

В Кузбассе в память о земляках – участниках Великой Отечественной войны в 2021 году планируют высадить 412 тысяч деревьев, из них 68,5 тысяч – в населенных пунктах, остальные 343,5 тысячи – с участием волонтеров на специально подобранных участках на землях лесного фонда. Выбрать точку высадки для участия в этой акции можно на интерактивной карте на сайте https://садпамяти2021.рф/. Кроме того, каждый кузбассовец в память о своем герое войны может высадить именное дерево возле дома или на даче в рамках акции #СадПамятиДома.

Всего в рамках акции в России и зарубежье планируется высадить 27 млн деревьев в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.