По информации организаторов проекта, Кузбасс занимает третье место по стране по количеству участников. Об этом сообщили на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса.

«Участие в акции «Бессмертный полк» важно прежде всего для нас самих. То, что мы знаем о подвигах наших родных людей, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, позволяет нам быть достойными их памяти и сохранять ее для следующих поколений», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, заявки для участия можно подать на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк Памяти», а также в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». При регистрации нужно указать регион — в каждом будет свой строй «Бессмертного полка онлайн».

Онлайн-шествие непосредственно в День Победы пройдет с фотографиями тех ветеранов, кто был зарегистрирован до 7 мая. Те, кто зарегистрируется 7, 8 и 9 мая, «пройдут» 10 и 11 мая. Уведомление о времени прохождения героя поступит на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

Трансляция на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк Памяти», а также в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» стартует в 15:00 по местному времени.

Помощь в организации проекта в Кузбассе оказывают 180 волонтеров – модераторы, историки, сотрудники горячей линии. Это студенты вузов, «серебряные» волонтеры, представители ветеранских общественных организаций, а также работники библиотек, учреждений культуры.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.