Чем и как жил Анжеро-Судженск во время Великой Отечественной войны? Ответ на этот вопрос можно узнать, посетив выставку в Музее изобразительных искусств Кузбасса, где торжественно открыли экспозицию «В тылу и на фронте».

На торжественном открытии выставки «В тылу и на фронте» в Музее изобразительных искусств Кузбасса авторы, сотрудники анжеро-судженского краеведческого музея провели экскурсию по своей экспозиции. Рассказали о каждой из представленных вещей и истории, что они хранят.

Среди посетителей – первокурсница Алина Ягленко. Она вместе с одногруппниками изучает музейное дело. На одной из лучших выставок проекта «Вектор Кузбасса» кемеровчанка для себя почерпнула как исторические знания, так и профессиональные.

На выставке «В тылу и на фронте» представлено 84 экспоната, каждый из которых повествует о вкладе в Победу жителей Анжеро-Судженска. Экспозиция закончит работу в региональном Музее изобразительных искусств после 9 мая.

Автор: Сергей Ищенко