Сотрудники Регионального медиахолдинга «Кузбасс» принимают участие во всероссийской акции «Торт для победителя». Сегодня наша команда с гостинцами навестила пациентов госпиталя ветеранов войн. Рассказывает Анастасия Подоляко.

Сладкий символичный подарок ведущий Дикран Калайджян передаёт главному врачу. Во время лечения важен режим питания, поэтому по кусочку пациенты съедят только после обеда. Кстати, пекли шоколадно-апельсиновый десерт на телекухне. Вкус выбран не случайно – цвета бисквитов напоминают Георгиевскую ленту.

У каждого, кто сидит в этом зале, за плечами – фронт или работа в тылу. Анна Ивановна Хруслова пошла работать на военный завод, когда ей было 13 лет. Так, выпуская патроны, и провела свою юность.

Принять участие в акции «Торт для победителя» и порадовать ветеранов может каждый. Для этого надо испечь торт или пирог, украсить его и подарить тем, кто видел ужасы войны своими глазами. А за чашкой чая можно услышать не одну фронтовую историю.

Автор: Анастасия Подоляко