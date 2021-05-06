Строительство Московской площади – на завершающей стадии

Первый замгубернатора — председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин вместе с главой Кемерова Ильей Середюком и подрядчиками осмотрел Московскую площадь. Здесь пройдут основные праздничные торжества, посвященные 300-летию Кузбасса. В дальнейшем площадь станет местом проведения всех главных массовых региональных мероприятий, одновременно на ней смогут собираться до 50 тыс. зрителей.





«Подрядные организации работают в круглосуточном режиме, на укладке плитки, асфальтобетона и других строительно-монтажных работах задействованы более 300 человек и свыше 100 единиц техники», – сообщил Вячеслав Телегин.

Общая готовность комплекса составляет примерно 70 %, однако большая часть объектов выполнена на 80 %. Почти завершена отсыпка территории камнем. В финальной стадии находится монтаж несущих металлических конструкций трех аркад на входе, которые символизируют Москву, Новокузнецк и Кемерово. Рабочие приступили к обшивке композитным материалом белого цвета аркады № 3, также в оформлении аркад будет использован контрастный материал ярко-красного цвета. На большей части территории площади уже выложена тротуарная плитка, скоро начнется асфальтирование выделенной зоны, предназначенной для передвижения тяжелой техники – в будущем здесь возможно проведение торжественных мероприятий к Дню Победы. Уже монтируются опоры освещения – на мачтах высотой около 30 м установят по 4 мощных светильника, которые будут включаться во время массовых мероприятий в вечернее время. Предполагается, что освещение будет работать и в темное время суток в экономичном режиме – сохранится подсветка аркад и некоторых других конструктивных элементов площади. Здесь также установят малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники.

Параллельно ведется строительство набережной реки Томь в границах площади – сооружается бетонное основание. В настоящее время готов только нижний, технический ярус набережной. К строительству верхней прогулочной зоны набережной и смотровых площадок строители приступят после возведения каркаса для последующей установки опалубки и заливки бетона.

Напомним, Московская площадь располагается на пересечении Притомского проспекта и улицы Терешковой, ее территория составляет более 89 тыс. кв. м. Для повышения транспортной доступности этой зоны отдыха строят дорогу-дублер Притомского проспекта. Ее протяженность составит 2 км. В начале и конце трассы будут расположены разворотные площадки, по ходу движения – парковочные места. Ширина проезжей части на разных участках дороги будет варьироваться от 7 до 13 м. Также запланировано обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек. Помимо этого, будет смонтирована линия наружного освещения и проведено благоустройство прилегающей территории.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.