В преддверии Дня Победы в городах Кузбасса установили артиллерийские орудия

В Крапивинском округе в сквере Победителей появилась противотанковая пушка Д-44 калибра 85 мм, а в Салаире – мемориальный комплекс землякам, погибшим в годы войны, дополнили гаубицей Д-1 диаметром 152 мм. Артиллерийское орудие прошло демилитаризацию и прибыло в Кузбасс из войсковой части 58661-БН поселка Щучье Курганской области.









«Важно, чтобы память о событиях Великой Отечественной войны сохранялась и передавалась из поколения в поколение. Эту военную технику установили в скверах, посвященных победителям и тем, кто не вернулся с войны. То, какое значение жители придают этим памятным местам, подтверждает и то, что оба объекта вошли в программу благоустройства «Твой Кузбасс – твоя инициатива», которая формируется исходя из пожеланий людей», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Противотанковая пушка Д-44 калибра 85 мм во времена Великой Отечественной войны поражала танки, бронетранспортеры, самоходно-артиллерийские орудия и другие цели. Теперь жители поселка Крапивинский могут увидеть отреставрированную пушку на постаменте в сквере Победителей. Сквер начали благоустраивать с 2018 года. В рамках губернаторской программы «Твой Кузбасс – твоя инициатива» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» здесь установили стелу с колоколом, входную группу с красной звездой, уложили плитку, установили лавочки и урны, провели освещение, разбили клумбу. Благоустройство сквера продолжат и в 2021 году.

В Салаире на территории мемориального комплекса землякам-салаирцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, торжественно открыли новый элемент комплекса – гаубицу Д-1 диаметром 152 мм. Первый обелиск здесь был открыт в 1972 году, в 1978 году признан объектом культурного наследия регионального значения. На мемориальную доску нанесено 1120 фамилий героев, погибших на фронтах. На территории комплекса также есть портреты салаирцев – Героев Советского Союза, памятные стелы ВДВ, ВМФ, пограничников. В 2019 году комплекс был благоустроен по губернаторской программе инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» – территорию заасфальтировали, уложили тротуарную плитку, установили скамьи, там, где было необходимо, сделали металлическое ограждение.

После торжественной части и возложения цветов стартовал легкоатлетический пробег по маршруту «Салаир – Гурьевск». Участие в нем приняли 170 спортсменов, наиболее выносливые преодолели дистанцию в 15 километров. Самым юным бегуном стал семилетний Никита Баранцов. Самый возрастной участник забега – Виктор Жуков, ему 6 мая исполнился 71 год.

Финишировали участники на Аллее Героев в Гурьевске, где состоялось возложение цветов к памятнику Неизвестного солдата.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.