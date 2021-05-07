Накануне в Кемерове прошла генеральная репетиция торжественного марша. Традиционно по главной площади пройдут легендарные боевые машины и парадные «коробки». В этом году есть и новшества. О них и не только расскажет Анастасия Подоляко.

Для них это первый марш на площади: почётно и волнительно. В шествии 2 «коробки» кемеровского Президентского кадетского училища. В строю только самые лучшие: идеальная строевая подготовка, оценки по всем предметам — «4» и «5», выносливость и дисциплина.

В прошлом году строй пополнился первой женской «коробкой» сотрудниц МЧС. В этот раз их 3. На площадь парадным шагом выйдут сотрудницы Федеральной службы исполнения наказаний и воспитанницы Губернаторской женской гимназии. В последнем расчёте во второй раз вместе с кинологами пройдут и их четвероногие сослуживцы. В годы войны собаки были и сапёрами, и санитарами, и почтальонами.

Самая зрелищная часть марша — парад военной техники. В строю — больше 30 машин.

9 мая это и не только мы покажем в прямом эфире. Начало — в 9:30 утра. Также наша команда подготовит спецвыпуск. Расскажем, как регион встретил День Победы. На ОТР он начнётся в 18 часов, в эфире телеканала «Кузбасс Первый» — в девять часов вечера. Повтор проекта — 10 мая в 9:00.

Автор: Анастасия Подоляко