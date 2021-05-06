Окружена заботой и любовью. Сегодня 100-летний юбилей отметила участница Великой Отечественной Зоя Ивановна Вяткина. Когда началась война, она работала учителем. Педагогов на фронт не призывали. Но желание защищать Родину взяло вверх – уволилась. Историей своей жизни она поделилась с Ариной Мерловой.

В её доме всегда гости. А сегодня особенный повод – 100 лет.

В 1942 году Зоя Ивановна устроилась контролёром завода № 652. Изготавливали комплектующие для снарядов. Но и этого молодой и амбициозной девушке было мало. Хотелось на фронт. Ушла добровольцем. Почти год шло обучение, стала миномётчицей.

В составе действующей армии — до октября 1944 года. Служила санинструктором 66-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона связи Ленинградского и Волховского фронтов. Зоя Ивановна участвовала в освобождении Одессы. Победу встретила в городе Штеттен. После войны уехала жить во Владивосток. Однако все равно вернулась на родину, в Кузбасс. И снова начала заниматься любимым делом – работать с детьми.

У Зои Ивановны четверо внучек и две правнучки. Бабушку навещают часто. Вся семья ласково называет ее ефрейтором – званием любимой героини. А ещё это очень четко описывает её характер, закалённый войной.

Автор: Арина Мерлова