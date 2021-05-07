Чем ближе День Победы, тем больше праздничных мероприятий, посвящённых этой дате. Причём проходят они также в весьма необычных для обывателя местах. Сергей Ищенко побывал в одном из таких.

На кухне столовой исправительной колонии №5 привычное оживление — готовят обед, но необычный. К приближающемуся празднованию Дня Победы заключенные внесли изменения в привычный рацион.

Руководит процессом Павел Булгаков, что неудивительно: житель Абакана, до того, как получить срок, работал шеф-поваром в ресторане итальянской кухни.

В честь Дня Победы заключенные приготовили еду, фактически всех родов войск. Макароны по-балтийски – флот, сельдь на пару – пехота и артиллерия, пирог с гречкой, луком и грибами – танкисты. Входят в меню и супы – гороховый и солянка тыловая.

Пока повара заканчивают свою магию, основная часть заключенных уже ждёт дегустацию, слушая фронтовые мелодии в исполнении самодеятельности. Перед началом трапезы Павел Булгаков рассказывает о каждом из блюд. Например, про два вида хлеба, один – фронтовой, в его рецепт входит картофель, другой – свекольный.

Фронтовое меню – не единственное мероприятие, посвященное Дню Победы. 9 мая, как и по всей России, в исправительной колонии №5 пройдет акция «Бессмертный полк». После чего состоится возложение цветов к мемориалу. Его, кстати, заключенные тоже сделали своими руками.

Автор: Сергей Ищенко