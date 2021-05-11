Столицу региона посетил хирург Американского кардиологического альянса Виталий Дедович. О работе, где ошибка может стоить жизни, – в сюжете Кристины Ореховой.

И смешно, и плакать хочется. Вот зачем бы маленькому Ване знание всей этой терминологии, которую изучают только в специализированных образовательных учреждениях? С рождения сердце юного жителя Кузбасса бьётся не совсем так, как нужно.

До этого уже были 2 эндоваскулярные операции, но, к сожалению, они не дали результата. Родители согласились на открытую. Период попал на приезд специалиста из Американского кардиологического альянса, который за 2 недели пребывания в Кузбассе принимал участие в 9 операциях. Самому младшему пациенту – всего 4 месяца.

Ежегодно в детском отделении Кузбасского кардиологического центра выполняется около 300 операций по врождённым порокам сердца. Открытым способом – около 180. Из них 100 – дети до 1 года. От каждого вмешательства зависит как качество жизни юных кузбассовцев, так и сама возможность жить.

Автор: Кристина Орехова