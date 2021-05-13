В пятницу, 14 мая, в 18:00 в прямом эфире телеканала «Кузбасс-1» заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию Сергей Ващенко расскажет о поддержке бизнеса, развитии инвестиционной привлекательности региона, ситуации на рынке труда и создании новых рабочих мест, цифровизации госуслуг, а также о том, как бережливые технологии помогают развивать экономику предприятий.

Трансляцию можно будет посмотреть в аккаунтах правительства Кузбасса на YouTube-канале, в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram, а также на официальной странице правительства на платформе «ВашГород».

Задать вопрос Сергею Ващенко можно в комментариях к трансляции в социальных сетях. На самые популярные вопросы заместитель председателя правительства ответит во время эфира. На остальные обращения будет дан письменный ответ в течение недели.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.