Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко избран председателем наблюдательного совета общества «Знание», общественной некоммерческой организации, основной задачей которой является просветительская работа. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу организации.

Кроме того, генеральным директором общества «Знание» избран Максим Древаль, основатель холдинга «Нетология-групп» и обучающего онлайн-сервиса «Фоксфорд», а также победитель конкурса «Лидеры России. Политика».

В пресс-службе сообщили, что заместителями председателя набсовета стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также Любовь Духанина. Также в набсовет вошли министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Росмолодежи Александр Бугаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Как уточняет «Интерфакс», в марте 2021 года Максим Древаль предложил создать современную и технологичную платформу знаний, которая бы опиралась на просветительский опыт и традиции Советского Союза. Президент России Владимир Путин поддержал предложенную идею и в ходе послания Федеральному Собранию 21 апреля заявил о необходимости перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.

По данным пресс-службы организации, в съезде приняли участие более 190 человек из 83 регионов, где работает общество «Знание».

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК