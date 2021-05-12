Спецтехника наземная и воздушная, около 50 бойцов сразу двух спецподразделений, СОБР и ОМОН, сегодня ликвидировали условных террористов в Кемеровском районе. По легенде, группа боевиков смогла уйти от наземной погони, укрылась в здании, но была вычислена при помощи беспилотника. Продолжит Сергей Ищенко.

Первым на место прибывает ОМОН. Под прикрытием БТРа бойцы занимают огневые позиции и блокируют здание со всех сторон, после чего они должны осуществлять поддержку коллегам из СОБРа. Максим из группы прикрытия в отряде мобильном особого назначения (современная расшифровка ОМОН) уже 21 год. Пришел сразу после армии, успел побывать в горячих точках, о выборе профессии не жалеет. Полигон, где проходят учения, – по существу недостроенный, росгвардейцам незнакомый. Силовики на нём впервые, и сразу же встречаются с неожиданностью.

Задача – блокировать здание, в котором находится группа ДТГ и совершить захват этого здания. Освободить здание, а если будет сопротивление группы ДТГ, уничтожить.

А тем временем к месту операции подлетает вертолет с СОБРовцами. В учениях принимает участие и авиаотряд Росгвардии, который при помощи беспилотника и проследил за «террористами». Бронетехника отвлекает на себя внимание.

В учениях участвуют около 50 бойцов спецподразделений. За плечами каждого из них – горячие точки и множество реальных операций.

По легенде, как и в реальности, бойцы Росгвардии не знают, на каком этаже спрятались боевики, а также их численность. Необходимо проверить все здание, будучи готовым ко всему.

В итоге в здании оказывается 3 «террориста». Никто из них сдаться не стремился, и они были ликвидированы силами Росгвардии.

Учения, максимально приближенные к реальности, прошли удовлетворительно. Их главная цель – укрепить взаимодействие между СОБР и ОМОН. Два подразделения одной силовой структуры должны грамотно работать вместе. Таковы реалии современного мира.

Автор: Сергей Ищенко