Ледовый дворец «Кузбасс» готов на 99%

Меньше недели осталось до открытия крупнейшего в Сибири многофункционального спортивного комплекса «Кузбасс». Строители возвели ледовый дворец за 1 год 8 месяцев, сейчас готовность составляет 99%. Сооружение рассчитано на одновременные тренировки тысячи спортсменов, может вместить шесть тысяч зрителей.









«Регион не остановил реализацию ни одного проекта, запланированного в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса. Ледовый дворец «Кузбасс» стал одним из основных Самый большой спорткомплекс Сибири откроется 20 мая. Объект построен полностью на средства регионального бюджета, в строительство вложено более 7,5 миллиарда рублей. Ход строительства контролировал лично. Созданные здесь условия позволят успешно готовить будущих чемпионов и проводить соревнования самого высокого уровня, а также развивать массовый спорт», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Ледовый дворец «Кузбасс» представляет собой крытую ледовую арену с трибунами. Здесь будут проходить тренировки и сборы команд Кузбасса и России по хоккею с мячом и конькобежному спорту для подготовки к соревнованиям различного уровня. Предусмотрена возможность проведения на площади ледового поля развлекательных мероприятий, массового катания на коньках, в том числе маломобильных групп населения.

Ледовая арена трансформируется для занятий фигурным катанием, керлингом, боксом, дзюдо и другими видами. Так, в здании предусмотрено размещение бегового зала размером 120×12 метров с возможностью круглогодичных тренировок и трех залов для игровых видов спорта, площадью от 700 кв. м до 950 кв. м. Универсальность покрытия и инвентаря в залах позволяет проводить профессиональные и любительские игры по волейболу, гандболу, баскетболу, флорболу, мини-футболу. Все залы оснащены трибунами для зрителей.

Также в дворце спорта есть два бассейна, тренажерный зал, раздевалки, лыжероллер-дром с центром подготовки, тренерские и судейские комнаты, пункт допинг-контроля, спланированный и оборудованный согласно текущим требованиям WADA. Кроме того, в здании разместились конференц-зал, гостиница, молодежный арт-центр с кафе, инжиниринговый центр и другие административные и вспомогательные помещения.

Ледовый дворец «Кузбасс» – пятиэтажное здание площадью 65 тыс. кв. м, выполненное по уникальной технологии. В строительстве не использовали металлические несущие конструкции, по инновационному проекту кемеровские инженеры применили деревянные армированные арки с пролетами из ангарской сосны. Такая конструкция позволит зданию выдерживать землетрясения до восьми баллов.

Кузбасс – один из немногих регионов России, где в условиях пандемии не остановились крупнейшие стройки, наращиваются темпы по сдаче инфраструктурных объектов. Это стало возможным в том числе благодаря федеральной поддержке на уровне президента и правительства РФ, которой добился губернатор Сергей Цивилев. Напомним, в рамках программы развития до 2024 года, подписанной Михаилом Мишустиным, регион получит федеральный транш в размер 51 млрд рублей, самый крупный в истории Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.