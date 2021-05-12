В Кемерове состоял товарищеский футбольный матч. На поле вышли воспитанники детского дома и звёзды кузбасского спорта. С бровки за традиционным противостоянием наблюдали наши журналисты.

История этого противостояния насчитывает не один год. Участников привлекает звёздный состав соперников. Вот и на этот раз на поле вышли олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Вячеслав Иваненко, чемпион мира и Европы по карате Фарид Касумов, призер Олимпийских игр Александр Бессмертных, участник зимних Олимпийских игр, пятикратный обладатель Кубка России саночник Степан Федоров. Что ни имя, то легенда!

До этой встречи в матчах побеждала сыгранная и скоростная команда детского дома. И только в прошлом году звёзды спорта смогли отыграться. Вот и на этот раз они резво начали игру. Фарид Касумов дважды «огорчил» вратаря молодых футболистов. Но после перерыва игра выровнялась, и парни доказали, что не зря побеждали на всероссийских турнирах.

Эта встреча завершилась боевым равенством. И счет победам и поражениям здесь ни при чем. Главное, что перед глазами мальчишек на футбольном поле были настоящие большие спортсмены, у которых они учатся. После матча в общении между собой ветераны и молодые на равных обсуждали проблемы жизни и спорта.

Автор: Виктор Сохарев