В этом году акция проходит под девизом «Ночь музеев» – «Больше, чем музей». Все 43 кузбасских музея подготовили для посетителей культурно-познавательные программы и будут работать в субботу, 15 мая, до глубокой ночи.

«Эта ежегодная акция направлена на то, чтобы обратить внимание жителей России в целом и Кузбасса в частности на музеи не только как на учреждения, в которых хранятся культурные ценности, но и место, где сохраняются технические и научные достижения человечества в различных сферах жизни», — отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.

В Государственном краеведческом музее Кузбасса будут работать все три отдела. В отделе природы посетители смогут побывать в ледниковом периоде, окажутся у истоков мироздания; в отделе военной истории станут участниками квеста «Пройдем дорогами Победы», увидят главные экспонаты – подлинное знамя 376-й Краснознаменной Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии; в отделе истории гостей ждет интерактивное путешествие «Ночь 300+» Начало в 20:00, отдел природы (пр. Советский, 55), отдел истории (пр. Советский, 55) и отдел военной истории (ул. Притомская Набережная, 1а).

Музей Изобразительный искусств Кузбасса познакомит гостей с тремя выставками, кроме того, все желающие смогут побывать на мастер-классе по изготовлению суши и японской чайной церемонии. «Клуб боевых искусств Самурай» научит основам самообороны. Акция продлится с 18:00 до 23:00 по адресу: пр. Советский, 48.

Посетителей Кузбасского центра искусств (ул. Дзержинского 6) ждет экскурсия по выставке «Клод Моне. Великие импрессионисты» (начало в 14:00) и Digital-опера «Ван Гог: Исповедь» – рассказ о самых важных моментах жизни художника (15:00). Любителей мастер-классов приглашают на урок по масляной живописи в 16:00) и на занятие по рисованию граффити (17:00). В 19:00 начнется перформанс кемеровских музыкантов с мультимедиа-технологиями.

Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница» расскажет о волшебстве поющих чаш, которые избавляют от стресса и повышают иммунитет. Посетители смогут стать участниками обряда на Шорском улусе. Начало в 22:00 по предварительной записи, по адресу Яшкинский округ, деревня Писаная.

Жителей Новокузнецка ждет акция «300 лет и одна ночь. НОЧЬ В МУЗЕЕ!». Автобусный тур по сумеречным музеям Новокузнецка включает 300 историй, загадок, метаморфоз. Комфортабельные автобусы будут курсировать от Краеведческого музея каждый час. Начало в 18:00, последний рейс – в 23:00.

В Музее истории города в Мариинске пройдет знакомство с экспонатами выставки «Технические новинки мариинского купечества», посвященной 300-летию Кузбасса. Также состоится сеанс немого кино «В кинотеатре «Фурор». Юные артисты цирковой студии «Сюрприз» устроят мини-представление. Сотрудники музея проведут творческий практикум по рисованию песком. Начало в 18:00, ул. Ленина, 22. Контактное лицо: Юлия Матченко, тел.8 (38443) 5-78-55.

В Крапивинском музее для гостей организована выставка фототехники советского периода из фондов музея. Своими навыками и знаниями по фотосъемке поделится профессиональный фотограф из Санкт-Петербурга Ольга Телепнева. В финале мероприятия среди гостей пройдет викторина, победитель которой получит приз. Начало в 15:00, пгт Крапивинский, ул. Советская,14. Контактное лицо: Анна Тарасова, тел. 8-904-969-66-72.

Исторический музей Тайги для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, подготовил увлекательное путешествие в далекое прошлое, когда ходили мамонты и шерстистые носороги. Также для юных участников акции пройдут мастер-классы по работе на ткацком станке, «Кукла на счастье», «Голубь мира», «Картина в стиле «Кляксография» и другие. Начало в 16:00, ул. Почтовая,99/2. Контактное лицо: Ольга Коврова, тел. 8-904-966-09-78.

Подробную информацию о программе «Ночи музеев» можно узнать на сайтах и в социальных сетях учреждений.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.