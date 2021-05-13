Сегодня стартовало городское первенство по военно-прикладным видам спорта «Весенний кубок–2021». К этим состязаниям юные патриоты готовились целый год. Какие этапы преодолевали юнармейцы и что ждёт победителей – в сюжете Кристины Ореховой.

Преобладающее большинство в отрядах юнармейцев, конечно же, парни. Но в каждой команде есть хоть и хрупкие с виду, но не менее целеустремлённые девушки. Наравне со всеми они учатся военному искусству.

Огневой рубеж, химическая опасность, подтягивание, перетягивание каната и творческое состязание – флешмоб. Всего 5 этапов, по результатам которых лучшие отправятся на областное, а затем и всероссийское, первенство.

Автор: Кристина Орехова