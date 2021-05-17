На аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса губернатор Сергей Цивилев поручил обеспечить безопасность отдыха у воды. В регионе планируется открыть 33 пляжа и 57 мест массового отдыха у воды.

«Необходимо обеспечить жесточайший контроль безопасности на пляжах и местах отдыха у воды. Кузбассовцы должны иметь возможность полноценно отдохнуть, не выезжая за пределы области, в том числе плавать и загорать. Для этого нужно вести постоянную интенсивную работу, чтобы не допустить трагических случаев, особенно гибели людей», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Глава региона также поручил ввести патрулирование в несанкционированных местах традиционного купания и обеспечить там размещение запрещающих знаков.

Как сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса Константин Стефанский, в 2020 году на водных объектах Кузбасса погибло 73 человека, из них 13 – дети. С начала 2021 года на воде погибло 7 человек, в том числе 2 ребенка.

Для безопасного отдыха летом в Кузбассе составлен реестр. Предварительно в регионе планируется открыть 33 пляжа в 15 муниципалитетах и 57 мест массового отдыха у воды в 28 территориях. Новые места отдыха у воды планируют оборудовать в Белове, Яйском, Гурьевском, Чебулинском муниципальных округах и в Новокузнецком районе.

На пляжах будут дежурить аттестованные спасатели, организуют спасательные посты с необходимыми плавсредствами, оборудованием, снаряжением. На территориях разместят стенды с информацией о правилах безопасного поведения на воде. Также будут доступны данные о температуре воды и воздуха, направлении и силе ветра, скорости течения, схема территории и акватории пляжа с указанием наибольших глубин.

Отдыхающих должны обеспечить лежаками, тентами, зонтами для защиты от солнца, душем с естественным подогревом воды, туалетами, баками с кипяченой водой, а при наличии водопроводов – фонтанчиками с питьевой водой.

Для открытия пляжа или места массового отдыха у воды до начала купального сезона их владельцы должны получить у инспекторов ГИМС разрешение на пользование. Водолазы обследуют и очистят дно акватории пляжа на глубине до двух метров в границах заплыва.

К примеру, в Кемерове в 2021 году запланировано открытие места отдыха у воды на озере Красное. Уже установлено 49 знаков «Купаться запрещено», подготовлено еще 12 знаков. Для патрулирования несанкционированных мест купания создано 10 оперативных групп в каждом районе города. В наиболее посещаемых 11 местах отдыха жителей на воде будет организовано 16 спасательных постов, укомплектованных средствами спасения.

В Новокузнецке планируется принять в эксплуатацию 11 пляжей, в том числе два – для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), и 4 места массового отдыха у воды, в том числе 2 – для людей с ОВЗ. Везде организованы спасательные посты, где будут дежурить обученные матросы-спасатели и лица, прошедшие специальную подготовку по оказанию первой помощи. На постах всегда имеются средства спасения, электромегафоны, средства связи.

В поселке Яя на базе отдыха «Лебяжий рай» будет организовано место массового отдыха людей у воды с оборудованием спасательного поста, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, мусоросборников.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.