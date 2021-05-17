На аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса губернатор Сергей Цивилев распорядился найти в областном центре площадку для установки памятника. В основе проекта должен быть храм, в котором необходимо установить интерактивные доски, чтобы любой житель или гость Кузбасса мог ввести фамилию своего родственника и получить всю информацию про его подвиг. Здесь же разместят плиты с именами кузбасских героев.

Также глава региона поручил ускорить подготовку документов для ходатайства о присвоении Николаю Масалову звания Героя России (посмертно).

«Николай Масалов стал прототипом всемирно известного памятника советскому воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. Свой главный подвиг он совершил во время ожесточенных боев за взятие столицы Германии 30 апреля 1945 года. Кузбассовец закрыл своим телом от пуль и снарядов и вынес из-под вражеского огня немецкую девочку. В 1969 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Берлина». К сожалению, этого звания он лишился при объединении Берлина. В 2020 году Кузбасс широко отметил 75-летие его подвига. Тогда я лично направил запрос правящему бургомистру города по восстановлению звания почетного гражданина столицы Германии, однако эта инициатива не была одобрена зарубежной стороной. Мы продолжаем делать все возможное для возвращения статуса почетного жителя Берлина Масалову. Подключили МИД России, общественные организации, а также депутатов Бундестага, которые начали публиковать сообщения в поддержку нашего земляка», – отметил Сергей Цивилев.

Николай Иванович родился в многодетной семье 10 декабря 1922 года в селе Вознесенка Тисульского района Кемеровской области. В декабре 1941 года, в канун своего 18-летия, призван Тисульским райвоенкоматом Томского округа Новосибирской области в ряды Советской Армии, направлен в Томск, где тогда формировалась сибирская 443-я стрелковая дивизия. Вместо двухгодичного курса солдатских наук сибиряк за одну зиму освоил воинскую специальность минометчика. До Берлина прошел 3,5 тыс. км фронтовых дорог. Воевал под Брянском, Курском, участвовал в Сталинградской битве, освобождал Одессу, украинские города и села, форсировал Днепр, Днестр, Вислу и Одер. Гвардии старший сержант Николай Масалов нес почетную службу – был знаменосцем 220-го гвардейского полка.

30 апреля 1945 года в Берлине перед началом атаки послышался детский плач. Спасти ребенка вызвался Масалов. Под прикрытием огня Николай Иванович вышел с девочкой. Он был ранен в ногу, но не сказал об этом. Сам Масалов не считал спасение немецкой девочки подвигом. Он был убежден, что так поступил бы каждый советский солдат.

В честь подвига Николая Масалова в Берлине установлен Памятник воину-освободителю работы скульптора Евгения Вучетича.

20 декабря 2001 года, на 80-м году жизни, не стало ветерана Великой Отечественной войны Николая Масалова. Он был награжден Орденом Великой Отечественной войны I степени, Орденом Великой Отечественной войны II степени, Орденом Славы. Боевыми наградами: «За взятие Берлина», «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда» и юбилейными медалями.

В апреле 2004 года центральной окружной библиотеке было присвоено имя Николая Масалова. В декабре 2004 года в Нововосточной средней школе создана первая в округе пионерская дружина имени героя-земляка. 2012 год в Тяжинской округе был объявлен Годом Николая Масалова, а 22 июня Николаю Ивановичу было присвоено высокое звание Героя Кузбасса посмертно, в связи с чем был сформирован тематический экскурсионный маршрут, а в стенах библиотеки оформлена музейная комната Николая Масалова. 8 мая 2019 года Тяжинской средней школе №1 было присвоено имя Героя Кузбасса Николая Масалова. Также на Аллее героев была открыта стела героя.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.