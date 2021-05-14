Урок мужества сегодня прошел в кемеровской школе №19. Это образовательное учреждение открылось в 1935 году. А в годы Великой Отечественной выполняло важную миссию – здесь располагался эвакогоспиталь. Подробности – у Арины Мерловой.

Сегодня патриотический урок посвящен педагогам школы, внёсшим вклад в Великую Отечественную войну. Например, Владимир Евсеенко, Герой Советского Союза. Сохранилась классная фотография – вот он, выпуск 1941 года.

17 июня 1941 года. Через 5 дней начнется Великая Отечественная война. Практически весь класс ушёл на фронт защищать Родину. Большинство так и не вернулось домой. Всех учеников, а это 97 человек, исключили из образовательного учреждения. Здесь развернули эвакогоспиталь, в котором, к слову, лечение прошли 490 раненых. Тем временем школьники работали на заводе «Прогресс». Все материалы сохранились в музее.

Более 100 единиц хранения: знамёна, документы, фотографии 1930–1940-х годов, газеты и даже рабочая одежда. Экспонаты собирали по крупицам. Ими делились бывшие сотрудники предприятия и их родственники. Всего же в школьном музее 1632 артефакта. Каждый – настоящая история.

Уроки патриотизма здесь проходят еженедельно для всех классов. Для того, чтобы изучать историю родного края, возраст неважен. В этом убеждены преподаватели. И ученики подтверждают: узнавать новое о героях и родной школе всегда интересно.

Автор: Арина Мерлова