Открытые городские соревнования по тяжелой атлетике среди молодёжи собрали в Кемерове более 100 спортсменов. Они подводят итог большого зимнего сезона. На помосте – те, кто в ближайшем будущем войдет в состав юниорских команд. За будущими звездами наблюдали наши корреспонденты.

Подобный турнир – это и смотр сил, и оценка работы наставников. Так как именно на состязаниях определяются лидеры и сильнейшие школы. А так как наша тяжелая атлетика – одна из лучших в стране, то поддержать ее престиж почётно. Поэтому так упорно боролись с коварным железом все участники, ведь штанга ошибок не прощает. И каждый из наставников ещё и ещё раз об этом напоминал, на деле демонстрировал ошибки подопечных.

Все дни состязаний было заметно, как волнуются спортсмены и их тренеры. Пробиться в составы команд по возрастам для участия в соревнованиях более высокого класса непросто. Высока конкуренция. Но молодые атлеты смогли своими результатами доказать, что есть хорошая опора для будущего. Тем более, что занимаются они у сильных наставников – призёров различных турниров.

Автор: Виктор Сохарев