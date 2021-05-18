Инфекционная больница в Новокузнецке готова на 90 %

В ходе рабочего визита в Новокузнецк губернатор Сергей Цивилев совместно с первым заместителем министра здравоохранения России Виктором Фисенко проинспектировал ход строительства городской клинической инфекционной больницы № 8.









«Инфекционный комплекс рассчитан на лечение не только коронавируса, но и такие инфекционные заболевания, как ВИЧ, туберкулез, гепатиты. Отдельно будут находиться диагностический центр, лаборатории и другие постройки, предусмотрен корпус пищеблока. Больница станет центром южной агломерации по противодействию опасным заболеваниям. Здесь смогут оказывать самую квалифицированную помощь как взрослым, так и маленьким пациентам юга области», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что для строительства инфекционного комплекса было специально выбрано место, рядом с которым нет жилых построек. Больничный комплекс состоит из 12 зданий общей площадью 27,8 тыс. кв. метров. Он включает здание лучевой диагностики, пищеблок, двухэтажный корпус центральной клинико-диагностической лаборатории, станцию дезинфекции автомобилей и гараж, а также другие постройки разного назначения.

«Отрадно видеть, что губернатор уделяет такое внимание системе здравоохранения в регионе. Введение в эксплуатацию этой больницы позволит решить проблему с количеством коек для инфекционных больных на юге Кузбасса. Стройка идет в достаточно сжатые сроки – прошел год с начала строительства, уже идет завершающий этап, начинается монтаж оборудования, скоро больница примет первых пациентов. Прошлый год показал, что вопрос инфекционной безопасности – это без преувеличения вопрос национальной безопасности. Больница станет опорным пунктом для юга Кузбасса по оказанию инфекционной помощи. Будущим сотрудникам желаю с удовольствием работать в новом учреждении, приносить пользу и стоять на страже охраны здоровья», – отметил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Главный пятиэтажный корпус готов на 90 %, в настоящее время завершается чистовая отделка помещений, благоустройство территории, ведется монтаж медицинского оборудования. Готовность остальных построек составляет 80–100 %. Полностью готовы наружные сети водопровода и канализации. Работы планируется завершить в конце июня 2021 года.

В лечебном корпусе нового инфекционного комплекса запланировано 99 боксов, в которых предполагается развернуть 181 койку, в том числе 150 коек для оказания стационарной помощи, 22 койки для дневного стационара и 9 коек для реанимации.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.