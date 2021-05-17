Сергей Цивилев: «Летние туристические направления в Кузбассе должны быть такими же привлекательными, как зимний отдых»

Летний туристический сезон в Кузбассе стартует 1 июня. Организацию работы баз отдыха с учетом требований эпидемической безопасности и новые направления для любителей путешествовать по Кузбассу обсудили на аппаратном совещании правительства региона.







«Благодаря мерам, принятым в прошлом году на время пандемии, мы смогли сохранить туристическую отрасль. Не допущено вспышек коронавирусной инфекции ни в летнем, ни в зимнем сезоне 2020-2021 годов. Сейчас наша задача – на высоком уровне провести этот летний сезон с учетом всех требований безопасности. При этом важно туристам, путешествующим по Кузбассу, предоставить возможность комфортного интересного отдыха на любой вкус, чтобы летние направления стали такими же привлекательными и популярными у туристов всей России и зарубежья, как зимние», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Как отметил в своем докладе заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Алексеев, для знакомства с Кузбассом гостей региона в этом году сделали ставку на национальный брендовый маршрут. За четыре дня гости посещают Томскую писаницу, Кемерово, Новокузнецк и Шерегеш, знакомятся с историей Кузбасса и современной угледобычей, традициями и бытом Шорского народа, культурными и архитектурными достопримечательностями региона.

По информации регионального министерства туризма и молодежной политики, традиционно самыми востребованиями направлениями летом в Кузбассе являются основные горнолыжные комплексы, которые активно развиваются как всесезонные: «Шерегеш», «Горная Саланга», «Танай»; объекты экотуризма «Поднебесные Зубья», Шорский национальный парк, озеро Берчикуль, туристический комплекс в поселке Трудармейский Прокопьевского округа, Мариинск и Шестаковские раскопки динозавров.

Туристам будут доступны экологические тропы и сплавы, предлагаются маршруты на квадроциклах, рыбалка, велопрогулки. При отелях отрыты бассейны. Свои программы по продажам пакетных туров на курорт «Шерегеш» на летний период сохранили федеральные туроператоры. На регулярных авиарейсах туристов будут перевозить «Пегас» и «Туи».

Туроператоры Кузбасса разработали обширную экскурсионную программу по региону. В летней программе появились новые туры по региональным достопримечательностям – на Крапивинскую ГЭС, в Гурьевский округ, автобусные туры выходного дня с экскурсионной программой и проживанием в Шерегеше, автобусные туры на дайв-курорт «Темир», экскурсии в Промышленновский округ с посещением сыроварни Лобановых.

Для продвижения кузбасских летних турпродуктов запланирован ряд мероприятий: в июне в Москве при поддержке Ростуризма состоится фестиваль внутреннего туризма «Россия 8230». В Парке Горького будет представлен стенд с туристическими возможностями Кузбасса. В июне запланирован рекламно-информационный тур для представителей федеральных СМИ по летнему Шерегешу. Также росту турпотока способствует программа кешбэка от Ростуризма, по которой активно работают региональные туроператоры.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.