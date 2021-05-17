Отборочный этап проекта «300 лет открытий — Покорение Сибири» подошел к концу. Организаторы, а это Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница» и Региональный медиахолдинг «Кузбасс», объявили, кто из претендентов отправится в экспедицию из Томска в Новокузнецк. Перед этим участники прошли еще одно испытание, а также получили неожиданный мастер-класс.

Струг «Орел» построен по чертежам XVII века. Именно на нем шестерке смелых предстоит добраться из Томска в Новокузнецк.

Четвертый день испытаний был посвящен знакомству претендентов с судном, на котором им предстоит пойти в экспедицию. Также участники проекта познакомились с капитаном струга. Руководить походом будет Сергей Сакиев, который если не морской, то уж точно «речной волк». Первую навигацию он провел в 1964 году и с тех пор с водой не расставался, служил на Тихоокеанском флоте.

С первой шестеркой претендентов в испытание на греблю пошел и внезапно прибывший в «Томскую Писаницу», где и проходил четвертый отборочный день, Сергей Цивилев. Губернатор провел для участников мастер-класс, а также в качестве загребного прошел часть тренировочного маршрута.

Перед оглашением результатов отборочных дней всех участников благодарственными письмами отметили организаторы, а это Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница», Региональный медиахолдинг «Кузбасс», и, конечно же, Правительство региона, без поддержки которого проект бы не состоялся.

Ну а кто стал лидером отборочных дней и вошел в состав экспедиции проекта «300 лет открытий – Покорение Сибири», смотрите в телеверсии проекта на нашем канале 18 мая после вечернего выпуска новостей.

Автор: Сергей Ищенко