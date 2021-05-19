Междуреченский городской округ стал первой территорией в Кузбассе, где открыт Муниципальный центр управления. Теперь все актуальные вопросы и жалобы, с которыми жители Междуреченска обращаются в социальные сети главы города и различных ведомств, будут сосредоточены в одном месте. Это отразится на качестве и оперативности решения проблем горожан. «Сейчас не то время, когда ответа на свою жалобу или обращение человек должен был ждать неделями, а то и месяцами. Среднее время на решение проблемы, с которой кузбассовец обратился в соцсети, — 6-7 часов. Простые вопросы должны решаться еще быстрей. Активная работа с населением в соцсетях позволяет властям оперативнее работать, а жителям дает возможность участвовать в управлении городским хозяйством, а значит и влиять на дальнейшее развитие территории. Опыт Междуреченска должны перенять и другие города Кузбасса», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



В Междуреченске по рекомендации ЦУР Кузбасса Муниципальный центр управления (МЦУ) создан на базе Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). Ее специалисты уже имеют опыт работы с обращениями граждан на Платформе обратной связи (ПОС), отвечают на вопросы экстренного характера по телефонной линии 112, в ЕДДС стекается вся оперативная информация о жизнедеятельности города, налажено взаимодействие со всеми организациями и предприятиями города.



«Муниципальный центр управления будет работать в том же формате и на тех же цифровых платформах, что и ЦУР. Это позволит увеличить качество и оперативность решения вопросов горожан. На основании поступивших данных глава округа будет получать развернутую аналитику для принятия управленческих решений на уровне территории. Тем самым местные власти смогут не просто оперативно реагировать на сигналы от жителей, но и работать на опережение», — отметил руководитель ЦУР Кузбасса Евгений Романов.



Количество вопросов, поступающих от горожан в МЦУ, исчисляется сотнями в месяц. Сейчас обработкой занимаются два специалиста, при необходимости штат будет увеличен. МЦУ Междуреченского городского округа возглавил директор ЕДДС Александр Карагаев.



По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.