Жители региона, находящиеся в уязвимом положении на рынке труда, смогут в короткие сроки получить дополнительные навыки или новую специальность. Для этого в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» будет организовано бесплатное обучение в ведущих вузах Кузбасса и Томска.



«В первую очередь эта программа направлена на поддержку безработных предпенсионного возраста и старше 50 лет, женщин в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также неработающих женщин, имеющих детей дошкольного возраста. В 2021 году пройти профессиональное переобучение смогут более двух тысяч кузбассовцев», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



Для реализации проекта министерство труда и занятости населения Кузбасса подписало соглашение с Национальным исследовательским Томским государственным университетом, Кемеровским государственным университетом Кузбасским государственным техническим университетом им. Т.Ф. Горбачева.



«К концу 2021 года число работников в экономике региона должно достичь допандемийного уровня, поэтому сейчас большое внимание уделяется повышению конкурентоспособности безработных граждан и содействию их занятости. Данное соглашение позволит кузбассовцам на базе ведущих вузов Сибири пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование по востребованным в регионе квалификациям», – отметил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.



Министр подчеркнул, что в текущем году для удобства граждан нацпроект будет реализовываться с применением современных цифровых и дистанционных технологий.



Региональные вузы готовы обучать население по 30 востребованным направлениям: бухгалтерский учет, педагогическая деятельность, менеджмент, сварочное производство, электроснабжение, металлообработка, охрана труда, автомобильное хозяйство. Еще около 50 актуальных компетенций с возможностью дистанционного обучения предложены томскими вузами: цифровые технологии, социальное предпринимательство, data-аналитик, сетевой специалист Cisco, информационная безопасность.



Обучение бесплатное. Кроме того, безработные кузбассовцы, направленные на обучение центрами занятости населения, будут получать в период обучения стипендию. Курс обучения составляет от 1 до 3 месяцев.



Желающие пройти обучение могут самостоятельно подать заявку на участие через портал «Работа в России» по ссылке или обратиться за консультацией в центры занятости населения.



Для справки. В Кузбассе национальный проект «Демография» реализуется третий год. За этот период возможность повысить свою конкурентоспособность на рынке труда уже получили 3,5 тысячи кузбассовцев.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.