К 300-летию Кузбасса ученые региона подготовили медиапроект об истории Кемерова с древнейших времен

В Кемеровском государственном университете состоялась презентация медиапроекта «История Кемерова и его окрестностей с древнейших времен до начала XX века». Сбором материалов для него кузбасские студенты, волонтеры и научные сотрудники занимались с 2018 года. Они исследовали памятники эпохи бронзы и раннего средневековья Люскус I и Люскус III, а также уникального многослойного поселения Писаная IV, что позволило воссоздать основные аспекты повседневной жизни Среднего Притомья и окрестностей Кемерова.









Медиапроект «История Кемерова и его окрестностей с древнейших времен до начала XX века» состоит из трех частей: тематической выставки, исторического атласа и сборника фото- и видеофайлов.



Так, в музее «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ открылась экспозиция, которая насчитывает более 200 экспонатов, в числе которых находки из деревни Кемерово на правом берегу реки Томи, давшей впоследствии имя городу. Представленные артефакты позволяют проследить культурные слои нескольких периодов трехсотлетней истории Кузбасса — от заселения первыми землепашцами до начала индустриализации XX века. Особенную ценность среди экспонатов представляют ружейные кремни, кольца, монеты середины XVIII – начала XX веков, фрагменты терракотового рельефного изразца и донца штофа из зеленого стекла.



Для изучения исторической картографии и краеведения Кузбасса в рамках проекта издан исторический атлас города Кемерово. Он включает 45 карт, планов и чертежей, созданных с XVII по XX вв. Представленные источники отражают не только историю города, но и в целом историю русского освоения Сибири: расселение русских крестьян и появление новых деревень и сел, промышленные разработки сибирских богатств на примере чертежей предприятий Кемеровского рудника и процесс урбанизации. Из 300 изданных экземпляров 100 поступят в школы, учреждения дополнительного образования и городские библиотеки.



Кроме того, подготовлены видеоролики, фоторепортажи и публикации, рассказывающие о результатах археологических и исторических исследований древнего прошлого Кемерова и его окрестностей. Уже сейчас с ними можно ознакомиться в социальных сетях проекта в соцсети «ВКонтакте» и Instagram. До празднования 300-летия Кузбасса будут презентованы еще три фильма, а также серия научно-популярных лекций и монография «История города Кемерово и окрестностей с древнейших времен до начала ХХ века».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.