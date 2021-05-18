Расширенное заседание координационного совета Парламента Кузбасса состоялось в кемеровском госуниверситете. Об итогах – в нашем сюжете.

В заседании приняли участие министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева, ректор университета Александр Просеков, представители научного сообщества и органов исполнительной власти региона, а также члены общественного совета Парламента Кузбасса. Основной вопрос – развитие науки региона.

Вопросы образования для власти являются приоритетными. От того, в каких высших учебных заведениях будут учиться выпускники школ, будет ли у них желание оставаться здесь, в Кузбассе, зависит социально-экономическая и политическая обстановка в регионе.

В завершение встречи было заключено соглашение о сотрудничестве между Парламентом Кузбасса и КемГУ. Подобные соглашения Парламент Кузбасса подписал со всеми ведущими вузами Кузбасса и с научно-образовательным центром «Кузбасс». А значит, кузбасская наука вправе рассчитывать на поддержку и на законодательном уровне.

Автор: Сергей Ищенко