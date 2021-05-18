Количество привившихся кузбассовцев приближается к 250 тысячам. Кто самый активный участник кампании и как проходит процедура введения второго компонента, узнал Сергей Ищенко.

3 недели назад ему поставили первый компонент вакцины против коронавируса. Каковы последствия? На следующий день немного поднялась температура, но, собственно, и всё. Пришло время поставить вторую прививку.

Записаться на бесплатную вакцинацию можно тремя способами. Через порталы vrach42.ru и «Госуслуги», где вам предоставят возможность выбрать время и место её проведения, а также по единому номеру телефона 122.

Еще один вариант – посетить ТРЦ, адреса которых указаны на официальном сайте Минздрава Кузбасса.

Введение первого компонента препарата занимает 20–30 минут, а вторая процедура происходит ещё быстрее.

Автор: Сергей Ищенко