Загородные, палаточные, дневного пребывания. Уже через 2 недели начнутся первые смены в детских лагерях. В этом году впервые родители смогут вернуть до половины стоимости путевки. О кешбэке и новых требованиях безопасности расскажет Анастасия Подоляко.

В регионе готовы к открытию почти 800 детских лагерей. Каждое учреждение получило ряд положительных заключений от надзорных органов. Проверялось всё: качество воды, питания, условия проживания, пожарная безопасность, охрана. Ещё одно требование – обработка от клещей, причем не только на территории, на и за забором.

В этом году к стандартным требованиями безопасности добавились и антикоронавирусные. В каждом корпусе должны быть рециркуляторы или бактерицидные лампы, а также антисептики. Кстати, по этой же причине большинство смен, по крайней мере, в кемеровских лагерях, будут длиться 7 дней. По новым требованиям Роспотребнадзора, каждую неделю необходимо проводить генеральную уборку с использованием дезсредств.

Запас моющих и защитных средств должен быть сделан заранее. Ещё из нового – родители не смогут навестить детей. Из-за антикоронавирусных мер вход на территорию посторонним запрещён. Весь персонал предварительно пройдёт обследование, а в лагере будут дежурить медики.

В этом году впервые запускается программа «Кешбэк на детский отдых». Официально – с 20 мая. Чтобы вернуть половину стоимости, необходимо оплатить путёвку через систему «Мир». Часть средств должна вернуться в течение недели. Важно понимать, что такие путёвки – невозвратные.

За полцены можно купить и льготную путёвку. В этом году на неё претендуют не только малоимущие, но и семьи, где родители работают в бюджетных организациях или воспитываются дети-отличники, спортсмены, победители творческих конкурсов. Планируется, что за 3 месяца в лагерях Кузбасса отдохнут более 100 тыс. школьников.

Автор: Анастасия Подоляко