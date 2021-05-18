Сегодня в Кемерове стартовал чемпионат Сибирского федерального округа по боксу на призы многократного чемпиона мира Юрия Арбачакова. За первыми боями наблюдала наша съемочная группа.

На турнир прибыли 69 боксеров из 9 регионов Сибири. Участники оспаривают не только награды, но и стремятся повысить свой рейтинг, закрепиться в сборной команде округа на Кубок страны и чемпионат России. Поэтому спортсмены вместе со своими наставниками готовились особо.

Начался турнир с цветочной церемонии. Поздравили девушек, которые удачно выступили на первенствах страны и завоевали награды разного достоинства. Цветы и грамоты им вручили министр физкультуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус и сам Юрий Арбачаков.

Первые поединки показали, что турнирный путь будет непростым. Уступил представителю Тувы наш Максим Котов. Не менее трудными были противостояния и у других участников. Открывать соревнования всегда волнительно. А значит, успешен будет тот, кто первым справится с нервами.

Автор: Виктор Сохарев