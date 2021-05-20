Сегодня, 19 мая, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе рабочей встречи объявил, что социальное жилье в Белове и Юргинском муниципальном округе готово на 30% и 20% соответственно. Строительство продолжается.

Многоквартирный жилой дом в 3-м микрорайоне Белова достроят в октябре 2021 года. Строительные работы в поселке станции Юрга 2-я Юргинского муниципального округа завершат в декабре этого года.

«За 900 дней подготовки к 300-летию региона уже построено 209 многоквартирных домов, в том числе 62 социальных – для льготных категорий граждан. В юбилейном 2021 году планируется построить 90 домов, из них социальных – более 20. Квартиры в таких домах предназначены для детей-сирот сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, людей с ограниченными возможностями, многодетных семей, семей, которые ранее проживали в аварийных домах», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Строители дома в Белове приступили к монтажу бетонных плит пятого этажа, наружных и внутренних панелей. Продолжаются работы по устройству электросетей. В подвале устанавливают горячее и холодное водоснабжение, отопление. Следующий этап – монтаж ограждающих конструкций по балконам. Общая площадь дома – свыше 2,3 тыс. кв. м. В нем будет 45 квартир, 11 из них займут дети-сироты, семь – социально незащищенные категории граждан, 27 квартир предназначены для переселенцев из аварийного жилья.

Общая площадь кирпичного четырехэтажного жилого дома в поселке станции Юрга 2-я составит порядка 2,6 тыс. кв. м. Общая готовность объекта – около 20%. В доме разместят 52 квартиры. Большинство из них предоставят льготным категориям населения. Ранее строители залили фундамент, сейчас возводят несущие конструкции.

Напомним, 2 марта 2021 года президент России Владимир Путин поручил до конца месяца утвердить программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Уже 6 марта премьер-министр России Михаил Мишустин в Кемерове подписал итоговый документ. Из федерального бюджета на реализацию программы выделят 51 млрд рублей. По итогам реализации программы новое жилье взамен аварийного получат более трех тысяч кузбассовцев, а также более одной тысячи детей-сирот.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.