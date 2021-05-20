В пятницу, 21 мая, в 18:00 в прямом эфире телеканала «Кузбасс-1» заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник расскажет о работе системы здравоохранения региона в период пандемии COVID-19, об обновлении медицинского оборудования и строительстве больниц, а также о мерах социальной поддержки.

Трансляцию можно будет посмотреть в аккаунтах правительства Кузбасса на YouTube-канале, в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram, а также на официальной странице правительства на платформе «ВашГород».

Задать вопрос Алексею Цигельнику можно в комментариях к трансляции в социальных сетях. На самые популярные вопросы заместитель председателя правительства ответит во время эфира. На остальные обращения будет дан письменный ответ в течение недели.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.