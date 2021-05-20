Сергей Цивилев открыл ледовый дворец «Кузбасс»

20 мая состоялось открытие крупнейшего спорткомплекса Сибири «Кузбасс». Проект разработали инженеры института «Кузбассгорпроект» и его смежных подразделений, по нему уже построены ледовые арены в Иркутске и Красноярске. ЛДК – один из якорных проектов программы губернатора по подготовке к 300-летию Кузбасса. Он был возведен за рекордные 1 год и 8 месяцев.









В приветственном слове глава региона Сергей Цивилев обратился к присутствующим на церемонии открытия хоккеистам, конькобежцам, гимнастам, футболистам и отметил, что новый спортивный комплекс открывает перед ними масштабные возможности.

«Сегодня мы открываем новый спорткомплекс, которому нет аналогов в Сибири. Он станет площадкой подготовки кузбасских спортсменов, которые участвуют и побеждают в соревнованиях самого высокого уровня. Здесь смогут также заниматься спортом все жители нашего региона. Также ледовый дворец станет площадкой проведения основных мероприятий к 300-летию Кузбасса. Важно, что такие объекты меняют облик города в целом, вокруг них формируются новые общественные пространства и комфортная среда», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона также поздравил команду «Кузбасс-2», которая стала победителем всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд высшей лиги сезона 2020–2021 года.

После открытия для губернатора Кузбасса и почетных гостей провели экскурсию по ледовому дворцу.

ЛДК – ключевой спортивный объект, который сдан в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса. Спортивный комплекс площадью 65 тыс. кв. м. был построен на средства регионального бюджета. Стоимость объекта – 7,5 млрд руб. Сегодня это уникальный случай для российских регионов.

Центром ледового дворца является ледовая арена с системой искусственного ледообразования. ЛДК рассчитан на одновременные тренировки тысячи спортсменов, может вместить шесть тысяч зрителей.

Спорткомплекс позволяет проводить соревнования различного уровня сразу по нескольким спортивным дисциплинам, тренировки в 30 видах спорта, из которых 10 – олимпийские.

«Открытие такого важного в регионе спортивного объекта позволит проводить тренировочный процесс и игры по хоккею с мячом и конькобежному спорту спортивных сборных команд Кузбасса и других субъектов Российской Федерации, а также проведение соревнований по различным видам спорта в том числе по хоккею, фигурному катанию на коньках, керлингу, боксу, дзюдо, футболу и другими в случае трансформации ледовой арены. Данный объект станет площадкой проведения крупных международных и всероссийских форумов, один из которых II международный женский форум, запланированный на 24 и 25 мая, а также I Всероссийский форум «Вектор детства», который пройдет с 1 по 2 июня 2021 года. Среди спортивных мероприятий на объекте уже в конце июля в первых числах августа этого года запланировано проведение первого этапа Кубка России по хоккею с мячом», – рассказал министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус.

В здании спорткомплекса размещен беговой зал размером 120×12 метров с возможностью круглогодичных тренировок и трех залов для игровых видов спорта, площадью от 700 кв. м до 950 кв. м. Универсальность покрытия и инвентаря в залах позволяет проводить профессиональные и любительские игры по волейболу, гандболу, баскетболу, флорболу, мини-футболу. Залы оснащены трибунами для зрителей.

Также в дворце спорта есть два бассейна, тренажерный зал, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, пункт допинг-контроля, спланированный и оборудованный согласно текущим требованиям WADA. Кроме того, в здании разместились конференц-зал, гостиница, молодежный арт-центр с кафе, инжиниринговый центр и другие административные и вспомогательные помещения.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.