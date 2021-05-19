Куда сходить, где остановиться или поесть? Отвечать на эти вопросы туристам помогают участники проекта «Прошагай город». В Кемерове и Новокузнецке состоялись пешие экскурсии в рамках всероссийской акции. Подробнее о туристическом потенциале Кузбасса – в нашем следующем материале.

Парки, скверы, театры, главные улицы, памятники и рестораны. На онлайн-карты наносят всё, что может пригодиться гостям города. Не о всех достопримечательностях и интересных местах знают и сами новокузнечане. Поэтому для участников акции проводятся квесты. На этот раз маршрут лёг через арки, расписанные уличными художниками, музей имени Бардина, театр кукол и проспект Металлургов.

Новокузнечане прошагали свой город уже больше 20 раз. С 2019 года на карту нанесли около 7 тысяч объектов. За последние два дня, например, в геоинформационной системе появились Дом купца Васильева, Литературно-мемориальный музей Достоевского и фонтан в сквере Ермакова.

Развитие туризма для Кузбасса – одно из приоритетных направлений. Известные на всю страну горнолыжные комплексы развиваются как всесезонные. Туроператоры уже разработали экскурсионные программы по региону. Из новых туров, например, посещение Крапивинской ГЭС и частной сыроварни. Ещё один пример: в этом году создан брендовый маршрут. Гости могут отправиться в четырёхдневный тур. За это время посещают Томскую Писаницу, Кемерово, Новокузнецк и Шерегеш. В программе – знакомство с историей региона, достопримечательностями и шорским бытом.

Ещё один крупный проект – создание туристско-рекреационного кластера «Междуреченск». В него войдут 4 круглогодичных курорта: Чёрный Салан, гора Югус, Поднебесные Зубья и сибирские мегалиты. К 2030 году на территории появятся новые трассы, оздоровительные центры, гостиницы, музей тайги, пешие тропы и снегоходные маршруты. Региону это даст не только прирост туристического потока, но и новые рабочие места. Планируется открыть больше 7 тысяч вакансий не только для жителей Междуреченска, но и для близлежащих городов.

Автор: Анастасия Подоляко