Более 100 лучших медицинских сестер Кузбасса получили областные награды

Сегодня, 20 мая, на торжественную встречу в рамках празднования Международного дня медицинских сестер в администрацию правительства Кузбасса пригласили медсестер, лаборантов и фельдшеров. Губернатор Сергей Цивилев поздравил сотрудников больниц, станций скорой помощи и сельских амбулаторий с профессиональным праздником и поблагодарил за нелегкий труд.









«Благодарим за то, что вы сделали в условиях ковида для сохранения жизни и здоровья наших людей, за ваш постоянный многолетний труд. Вы – важнейшая часть всего лечебного процесса, больше всего проводите время с больными, окружаете их заботой, вниманием. Во многом именно от вас зависит скорость их выздоровления. В период пандемии мы все особенно остро ощутили, что здоровье важнее всего. Медицине в Кузбассе уделяется большое внимание: закупаем новое оборудование и машины, строим и ремонтируем больницы. В Новокузнецке строится целый инфекционный комплекс мирового уровня, в ближайшие два месяца он уже примет пациентов. Заложили камень для строительства кардиоцентра. Но все это без человека в белом халате ничего не стоит, только вы наполняете это жизнью, помогаете нашим людям. Вы – самое ценное в системе здравоохранения. Спасибо вам за ваш труд», – сказал Сергей Цивилев.

За высокий профессионализм в оказании медицинской помощи населению Кузбасса областными наградами отмечены 125 человек. Из них десять сотрудников медицинских организаций удостоены звания «Почетный работник здравоохранения Кузбасса», 50 награждены Почетной грамотой правительства Кузбасса, 30 получили Благодарность губернатора Кузбасса. Также медицинским работникам вручили областные медали «За веру и добро», «За служение Кузбассу», «За достойное воспитание детей», «Материнская доблесть», «Отцовская слава».

Серебряным нагрудным знаком «Кузбасс» отмечен многолетний труд президента Кемеровской региональной общественной организации Профессиональной ассоциации медицинских сестер Кузбасса Тамары Дружининой.

Почетного знака «Золотой знак «Кузбасс» удостоены главные медицинские сестры Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Ольга Андгуладзе и Областной клинической стоматологической поликлиники Валентина Толмачева.

Кроме того, на торжественном приеме отмечены 13 медицинских сестер и фельдшеров – победителей и призеров Всероссийских и областных конкурсов профмастерства.

Так, лучшая медицинская сестра России – 2020 работает в Кузбасской областной детской клинической больнице имени Ю.А. Атаманова. Палатная медсестра Екатерина Тарасевич заняла 1-е место во всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

За второе место Национального чемпионата WorldSkills Russia «Навыки мудрых 50+» по компетенции «Медицинский и социальный уход» отмечена Татьяна Прохорова – медицинская сестра-анестезист Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева.

Бронзовым призером 2-го всероссийского конкурса журнала «Главная медицинская сестра – 2020» стала медицинская сестра кабинета реабилитации Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Елена Полковникова.

Награды за 2-е и 3-е места в областном конкуре «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» были вручены по номинациям «Лучшая медицинская сестра», «Лучшая акушерка», «Лучший фельдшер», «Лучшая старшая медицинская сестра». За многолетний труд в номинации «Верность профессии» награждена ветеран здравоохранения Зинаида Ильинична Черных, она работала участковой медицинской сестрой в детской поликлинике № 16 более 50 лет.

Областными медалями «Надежда Кузбасса» за успехи в учебе, творчестве и спорте сегодня были награждены 10 детей медицинских работников.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.