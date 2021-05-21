Сегодня, 21 мая, на губернаторский прием, посвященный 30-летию социальной службы Кузбасса и Дню социального работника, пригласили сотрудников и руководителей учреждений социальной защиты населения, ветеранов отрасли. Награды и поздравления получили 269 человек. Еще 268 специалистов отмечены на муниципальных торжественных приемах.

«Социальная служба Кузбасса – один из лидеров в стране. В ней трудятся свыше 14 тысяч человек, которые оказывают помощь более чем миллиону жителей области. Соцзащита становится эффективнее, трансформируясь в соответствии с требованиями времени. В Кузбассе развивается система долговременного ухода, этот пилотный проект внедряют уже 18 территорий. Опыт кузбасских соцработников в этом направлении стал передовым для других регионов. В конце прошлого года мы с вами утвердили стратегию развития Кузбасса, где в центре – человек. Человек для нас самое главное, всё, что мы делаем, делаем, прежде всего, для людей. Вместе с вами мы решаем основную задачу – защиту человека. То, что делаете вы, достойно восхищения», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

За милосердие, чуткое и внимательное отношение к людям, нуждающимся в особой поддержке, 27 сотрудников службы удостоены звания «Почетный работник социальной защиты населения Кузбасса». 10 трудовых династий, трудящихся в сфере, отмечены дипломами губернатора. Почетной грамотой правительства Кузбасса за многолетний и добросовестный труд наградили 20 ветеранов отрасли.

Кроме того, социальным работникам вручены областные медали «За особый вклад в развитие Кузбасса» II и III степени, «За служение Кузбассу», «За веру и добро», «За достойное воспитание детей», медаль Алексея Леонова.

Приглашенные на торжественный прием социальные работники отмечены серебряным нагрудным знаком «Кузбасс», почетными знаками «Золотой знак «Кузбасс», нагрудным знаком «За личный вклад в реализацию национальных проектов в Кузбассе».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.