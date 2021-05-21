Образовательный комплекс культурного кластера в Кемерове готов на 70 %

21 мая губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проинспектировал ход строительства объектов образовательной части Сибирского культурного кластера.









«В Кузбассе объекты строятся параллельно со всей необходимой инфраструктурой. Объект занимает площадь примерно 8 гектаров, приведем в порядок еще 25 гектаров в районе образовательной части культурного кластера. Это институт культуры, медуниверситет, КемГУ, детский сад, 13 жилых домов, наружные линии теплоснабжения, прилегающие дворы, дороги. Это будет объект не только мирового уровня подготовки детей, он кардинально изменит облик города Кемерово. В результате сформируем здесь новый студенческий город. Набор студентов ведем с 2019 года, но пока у них не было своего отдельного здания. 1 сентября 2021 года примерно 200 человек, три набора начнут учиться в этом заведении», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Образовательная часть кластера расположена в Ленинском районе Кемерова и состоит из пяти зданий: хореографической академии и общежития для учащихся на 150 мест, музыкальной школы с концертным залом и интерната на 150 учеников; общеобразовательной школы с бассейном на 300 учащихся.

Готовность объектов на данный момент составляет 70 %. Во всех зданиях строители выполняют монтаж внутренних коммуникаций: сетей водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, кондиционирования, отопления. Идет внутренняя отделка помещений и монтаж фасадов. На здании образовательной школы завершают кровельные работы.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.